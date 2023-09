Informatica per principianti: account, cloud, drive… strumenti semplici spiegati in maniera semplice.

Cos’è un Account Google?

Immagina un account Google come una chiave magica. Questa chiave ti permette di aprire diverse “porte magiche” su internet che ti portano in luoghi speciali dove puoi fare cose come inviare email, guardare video e disegnare. Questa chiave è personale e viene costruita in base ai nostri dati.

Quali porte puoi aprire? (Cosa puoi fare con Google?)

Gmail: È come una casella delle lettere, ma su internet. Puoi inviare e ricevere messaggi.

Google Drive: È come un armadio dove puoi mettere i tuoi disegni, le tue foto e i tuoi documenti per trovarli facilmente in seguito.

Google Foto: È come un album dove puoi conservare tutte le tue foto e i tuoi video.

Google Maps: È una mappa che ti mostra come arrivare da un posto all’altro.

YouTube: È un cinema dove puoi guardare un sacco di video divertenti.

Google Docs: È come un foglio di carta su cui puoi scrivere e disegnare, ma sul computer o sul telefono.

Cos’è il Cloud?

Il “cloud” è un posto magico nel cielo di internet (cloud=nuvola) dove puoi mettere le tue cose per trovarle più tardi. È come avere un armadio su una nuvola che puoi aprire da qualsiasi posto, basta avere un telefono o un computer. Tutti i documenti che crei in un telefonino vengono archiviati sul cloud di Google, compresi i numeri telefoinci che potrai sempre recuperare quando ad esempio cambi il tuo telefono (vedremo nei prossimi articoli come si fa)

Cos’è Android?

Android è un sistema operativo per dispositivi mobili come smartphone e tablet. È stato sviluppato da una società chiamata Android Inc., che è stata poi acquistata da Google. Il sistema operativo è come il “cervello” del telefono, che controlla tutto ciò che il dispositivo può fare. Android è noto per la sua flessibilità e personalizzazione, permettendo agli utenti di scegliere tra una vasta gamma di applicazioni e impostazioni.

Qual è l’alternativa?

L’alternativa più nota ad Android è iOS, il sistema operativo sviluppato da Apple per i suoi dispositivi mobili come iPhone e iPad. A differenza di Android, che è utilizzato da vari produttori di telefoni, iOS è esclusivo dei dispositivi Apple.

Perché hai bisogno di un Account Google sul tuo telefonino Android?

Sai, il tuo telefonino Android è come un castello magico. Per entrare nel castello e usare tutte le stanze magiche come YouTube, Google Drive e Gmail, hai bisogno di una chiave speciale. Questa chiave speciale è il tuo Account Google. Senza questa chiave, non potrai fare molte cose divertenti sul tuo telefonino.

La Password è un Segreto Speciale

La password del tuo Account Google è come la formula magica che rende la tua chiave speciale. È molto, molto importante che tu non dica questa formula magica a nessuno, nemmeno ai tuoi amici. Se qualcuno scopre la tua formula magica, potrebbe entrare nel tuo castello magico e fare cose brutte, come prendere le tue foto o leggere i tuoi messaggi.

Nel mondo sempre più digitale di oggi, la sicurezza dei nostri dati è diventata una priorità. Sappiamo quanto sia importante per voi mantenere al sicuro i vostri ricordi e le vostre informazioni. Ecco perché, in uno dei nostri prossimi articoli, ci concentreremo su come utilizzare il cloud per archiviare le vostre foto in modo sicuro. Perdere o rompere il proprio telefono può essere un vero incubo, soprattutto se ciò significa perdere foto e ricordi preziosi. Grazie all’archiviazione sul cloud, è possibile evitare queste situazioni stressanti e avere la tranquillità di sapere che i vostri dati sono al sicuro e accessibili da qualsiasi dispositivo. Rimanete “sintonizzati” su StartNews per scoprire come potete proteggere i vostri ricordi più preziosi utilizzando le opzioni di archiviazione sul cloud.

Ada Barbieri per StartNews