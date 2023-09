Piazza Armerina – Conferenza sulle nuove frontiere terapeutiche della malattia di Alzheimer

Domani, 23 settembre 2023, si terrà un evento di grande rilevanza nel campo della neurologia e della geriatria, dedicato principalmente alla malattia di Alzheimer e alle demenze correlate. L’evento vedrà la partecipazione di esperti del settore. Il programma della giornata è ricco e variegato, con un focus particolare sulle nuove frontiere terapeutiche della malattia. Tra i temi trattati, spiccano la valutazione neuropsicologica trans-culturale, la stimolazione magnetica trans-cranica rTMS e la valutazione medico-legale delle demenze.

La malattia di Alzheimer è una forma di demenza che colpisce prevalentemente gli anziani, causando una progressiva perdita di memoria e di altre funzioni cognitive. Nonostante gli sforzi della ricerca scientifica, la malattia rimane incurabile e rappresenta una delle principali cause di disabilità e dipendenza tra la popolazione anziana. Le nuove frontiere terapeutiche rappresentano una speranza per migliorare la qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari. Tra queste, la stimolazione magnetica trans-cranica rTMS è una delle più promettenti, con studi che mostrano un miglioramento delle funzioni cognitive e una riduzione dei sintomi depressivi spesso associati alla malattia.

L’evento è organizzato dall’Associazione Alzheimer e Demenze di Enna e gode del patrocinio di varie istituzioni, tra cui l’ARS e il Rotary Club di Piazza Armerina. Sarà anche l’occasione per la proiezione di un docu-film sull’attività di assistenza e terapia occupazionale praticata presso il Centro Diurno Alzheimer di Piazza Armerina. In conclusione, la conferenza rappresenta un’importante occasione di confronto e aggiornamento per tutti coloro che operano nel campo delle demenze, con l’obiettivo di promuovere una gestione integrata della malattia, che tenga conto tanto degli aspetti medici quanto di quelli sociali e familiari.