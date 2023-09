Piazza Armerina – L’associazione Don Bosco : la visita del Presidente Matarella sottolinea l’importanza della solidarietà internazionale e dell’integrazione

Nella mattinata di giovedì 21 settembre, i Presidenti della Repubblica Italiana e della Repubblica Federale Tedesca, Sergio Mattarella e Frank-Walter Steinmeier, visiteranno insieme Piazza Armerina. La visita ha un significato particolare: entrambi i capi di stato esploreranno il lavoro svolto dalla comunità di accoglienza migranti di Don Bosco 2000 e le attività di cooperazione circolare con le missioni in Africa.

La visita privata, congiunta, è un segnale forte che arriva dai massimi livelli istituzionali di due delle principali economie europee. Il messaggio è chiaro: l’importanza della solidarietà internazionale e dell’integrazione non può e non deve essere sottovalutata. La scelta di visitare Don Bosco 2000 non è casuale, ma è il riconoscimento del lavoro essenziale svolto da comunità di accoglienza come questa nel promuovere la pace, la comprensione e l’unità tra le nazioni.

Don Bosco 2000 è un vero e proprio faro nel delicato campo dell’accoglienza e dell’integrazione di migranti e rifugiati provenienti da diverse parti del mondo. Il centro opera non solo a livello nazionale, ma anche in una più ampia rete internazionale, offrendo una varietà di servizi che vanno dalla formazione professionale all’assistenza psicologica.

In un comunicato stampa l’associazione Don Bosco 2000 sotoolinea che: “Questa visita privata, congiunta, dei Presidenti Italiano e Tedesco sottolinea l’importanza della solidarietà internazionale e dell’integrazione, nonché il riconoscimento del lavoro essenziale svolto dalle comunità di accoglienza come Don Bosco 2000 nel promuovere la

pace, la comprensione e l’unità tra le nazioni”