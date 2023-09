Apertura dell’ambulatorio di oncologia a Nicosia: un passo avanti nella lotta contro il cancro

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna amplia la sua offerta sanitaria con l’apertura di un nuovo ambulatorio di oncologia presso il Presidio Ospedaliero di Nicosia. La dottoressa Daniela Sambataro, direttrice dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica dell’Ospedale Umberto I di Enna, ha annunciato l’attivazione di nuovi servizi, tra cui un servizio di accoglienza per la presa in carico globale del paziente oncologico.

Il nuovo ambulatorio è stato istituito per rispondere alle esigenze del territorio dell’ASP ENNA. I pazienti possono prenotare visite tramite il CUP, fornendo un’impegnativa per visita oncologica. Il servizio di accoglienza, parte di un progetto più ampio della UOC di Oncologia, prevede la collaborazione di psicologi e case manager per la gestione del percorso diagnostico terapeutico oncologico.

La dottoressa Sambataro ha sottolineato l’importanza della presa in carico globale del paziente oncologico, data la complessità delle problematiche legate alla malattia e ai trattamenti. La direzione strategica ha fortemente sostenuto questa iniziativa, che si arricchisce di nuove figure professionali come il case manager e gli psicologi.

Inoltre, la dottoressa ha fornito dati sull’incidenza dei tumori in Italia, evidenziando un aumento della prevalenza ma anche miglioramenti nella sopravvivenza e nella qualità di vita dei pazienti, grazie a terapie innovative e una presa in carico globale.

Il dottor Francesco La Tona, Direttore del Dipartimento di Assistenza Territoriale e Integrazione Socio-Sanitaria (ADISS), ha dichiarato che l’apertura dell’ambulatorio è di particolare rilievo per l’utenza locale. L’iniziativa contribuisce all’integrazione tra ospedale e territorio, mettendo il paziente e la sua famiglia al centro del sistema sanitario e riducendo la fuga sanitaria.

Questo nuovo servizio rappresenta un passo avanti significativo nella lotta contro il cancro, offrendo un’assistenza di prossimità e contribuendo all’ottimizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili.