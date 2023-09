L’eredità di Silvio Berlusconi: una panoramica dettagliata

L’eredità di Silvio Berlusconi è un tema che ha suscitato grande interesse nel panorama italiano. Secondo fonti vicine alla famiglia, i cinque figli del Cavaliere sono ormai vicini a un accordo per la divisione del patrimonio del padre, che si aggira intorno ai 4 miliardi di euro.

Marina e Pier Silvio Berlusconi sembrano destinati a diventare gli azionisti di maggioranza di Fininvest, con il controllo del 53% delle azioni. Inoltre, il patrimonio comprende anche una quota significativa in Mondadori e il 30% di Banca Mediolanum.

Oltre alle aziende, l’eredità include anche proprietà immobiliari di grande valore, come la villa di San Martino ad Arcore e la Certosa in Sardegna, valutate rispettivamente in centinaia di milioni di euro. Queste proprietà saranno divise tra i fratelli attraverso la holding immobiliare Dolcedrago.

Silvio Berlusconi ha anche lasciato 100 milioni di euro al fratello Paolo, 100 milioni a Marta Fascina e 30 milioni a Marcello Dell’Utri.