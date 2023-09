L’evoluzione umana accelera: un’arteria extra nel braccio diventa sempre più comune

L’evoluzione è un processo continuo e, secondo recenti ricerche, sta procedendo a un ritmo più veloce che mai. Uno studio condotto da scienziati australiani ha scoperto che un numero crescente di adulti ha un’arteria extra nel braccio, nota come arteria mediana. Questo fenomeno è stato interpretato come un segno di “micro-evoluzione”, un tipo di evoluzione che può essere osservato in un lasso di tempo relativamente breve.

Il contesto scientifico

L’arteria mediana si forma quando un bambino è ancora nel grembo materno e serve principalmente a fornire sangue all’avambraccio e alla mano. Di solito, questa arteria scompare durante la gestazione, sostituita dalle arterie radiali e ulnari. Tuttavia, alcune persone conservano tutte e tre le arterie. Lo studio, condotto da Dr. Teghan Lucas della Flinders University di Adelaide, insieme al Professor Maciej Henneberg e al Dr. Jaliya Kumaratilake dell’Università di Adelaide, ha mostrato un “aumento significativo” nella prevalenza dell’arteria mediana dal tardo XIX secolo.

Cambiamenti osservabili

Secondo il Dr. Lucas, la prevalenza di questa arteria è aumentata dal 10% nelle persone nate a metà degli anni 1880 al 30% in quelle nate alla fine del XX secolo. Questo è un aumento significativo in un periodo relativamente breve, soprattutto se considerato in termini evolutivi.

Implicazioni future

Se questa tendenza dovesse continuare, è probabile che tutte le persone nate 80 anni da ora avranno un’arteria mediana. Questo non è l’unico esempio di evoluzione umana in corso. Molti neonati stanno nascendo senza denti del giudizio, e il Dr. Lucas ha notato che i volti stanno diventando più corti, con mascelle più piccole, il che significa meno spazio per i denti.