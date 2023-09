Enna – Aggiudicati i lavori per la ristrutturazione della palestra di Santa Chiara

L’annuncio è stato fatto: i lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico della palestra del plesso scolastico “Santa Chiara” sono stati aggiudicati all’impresa Montagno ingegneria e costruzioni srl di Bronte (CT). Un’operazione finanziata con fondi PNRR misura M2 “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”, con un ribasso del 25.37% e un importo totale del progetto pari a 420mila euro.

L’intervento si è reso necessario a causa delle gravi infiltrazioni d’acqua che hanno danneggiato l’edificio, rendendolo inutilizzabile per le attività sportive. L’Assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Alloro, ha illustrato che le opere mirano al recupero funzionale dell’immobile, in modo da garantire nuovamente l’utilizzo della palestra da parte degli studenti e della comunità locale.

Oltre al ripristino delle strutture danneggiate, gli interventi previsti introducono una serie di misure per l’efficientamento energetico dell’edificio, come l’installazione di nuovi serramenti, l’adeguamento degli impianti elettrici e la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

Gli interventi saranno vari e includeranno la sostituzione di tutti gli attuali serramenti esterni, la tinteggiatura completa di tutti gli ambienti interni, la ripavimentazione della palestra e la rifinitura degli intonaci esterni. Inoltre, sono previsti lavori per la risoluzione dei problemi di infiltrazione, sia provenienti dalla strada adiacente che dal cortile esterno.

L’aggiudicazione dei lavori rappresenta una svolta positiva per la comunità locale e per l’amministrazione guidata dal sindaco Maurizio Dipietro. L’intervento, previsto per il prossimo 15 settembre, contribuirà a migliorare le infrastrutture sportive a disposizione degli studenti e della popolazione di Enna, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e all’efficienza energetica.

#RistrutturazioneSantaChiara #EfficientamentoEnergetico #ScuoleSicure #Enna