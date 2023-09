Cambio al vertice della Compagnia Carabinieri di Piazza Armerina

A Piazza Armerina il nuovo camandante della Compagnia Carabinieri è Il Capitano Fabio Armetta, un Ufficiale con un curriculum notevole che sosituisce il Capitano Emanuele Grio, trasferito al comando della Compagnia di Benevento.

Esperienza e Background del Nuovo Comandante

Il Capitano Armetta, 46 anni, è originario di Palermo e ha una carriera militare di spicco. Ha frequentato il 56° Corso Applicativo presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma e ha completato un corso in Diritto Internazionale presso il Center of Excellence for Stability Police Units di Vicenza (CoESPU). Inoltre, ha conseguito una laurea in Scienze della Sicurezza Pubblica e Sociale presso la Facoltà di Scienze Politiche ed Internazionali di Firenze.

Incarichi Precedenti

Prima di giungere a Piazza Armerina, il Capitano Armetta ha retto per tre anni la Tenenza di Favara, in provincia di Agrigento. Durante questo periodo, si è occupato di indagini complesse e delicate, soprattutto in materia di pubblica amministrazione e criminalità organizzata. Ha anche servito come Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena.

Sfide e Aspettative

Con la sua vasta esperienza, il Capitano Armetta è atteso a portare una ventata di cambiamento e rinnovamento nell’approccio alla sicurezza pubblica e nella lotta alla criminalità a Piazza Armerina.Il Capitano Emanuele Grio, che ha servito per quattro anni a Piazza Armerina, lascia un’eredità di dedizione e professionalità. Il suo trasferimento a Benevento apre un nuovo capitolo nella sua carriera, e la città lo saluta con gratitudine per il servizio reso