Progetti SAI sulla promozione sociale ed economica dei rifugiati.

La rete degli Enti Locali siciliani titolari di progetti SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione), dopo la pausa estiva, è tornata a riunirsi stamattina per parlare di promozione sociale ed economica dei rifugiati.

Nel corso dell’incontro, svoltosi in videoconferenza e introdotto e coordinato dal segretario generale dell’Associazione dei Comuni siciliani, Mario Emanuele Alvano, sono stati affrontati vari temi legati alle tante criticità sorte nei mesi estivi a causa dell’arrivo nella nostra Isola di un gran numero di immigrati e in particolare di minori non accompagnati.

Il confronto, al quale è intervenuto Riccardo Russo del Dipartimento per l’integrazione e l’accoglienza della gestione immigrazione ANCI, è stato anche l’occasione per illustrare i punti salienti dell’Avviso, a valere sul Fondo FAMI 2021-27 che prevede uno stanziamento di 35 milioni di euro da destinare all’attivazione e al rafforzamento dei servizi territoriali e alla definizione e realizzazione di Piani individuali di inserimento socio-economico dei cittadini extracomunitari