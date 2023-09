Nel sistema solare c’è un pianeta fantasma: la scoperta che cambia le carte in tavola

Ciao a tutti, sono Elena Ferrara e oggi vi porto una notizia che sta facendo il giro del mondo scientifico. Parliamo di una scoperta che potrebbe cambiare la nostra comprensione del Sistema Solare: l’esistenza di un “pianeta fantasma” nascosto nella fascia di Kuiper.

La scoperta è stata fatta da due astrofisici giapponesi, Patryk Sofia Lykawka della Kindai University di Osaka e Takashi Ito dell’Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone. Utilizzando simulazioni avanzate, i due scienziati hanno individuato un corpo celeste con una massa da 1,5 a 3 volte quella della Terra, situato oltre l’orbita di Nettuno.

Ma perché questo pianeta è stato definito “fantasma”? Semplicemente perché, nonostante le simulazioni indichino la sua presenza, non è ancora stato osservato direttamente. Questo rende la scoperta ancora più affascinante e apre la porta a una serie di domande: da quanto tempo è lì? Ha influito sulla formazione degli altri pianeti del Sistema Solare? E, soprattutto, cosa potrebbe significare per la ricerca di vita extraterrestre?

La comunità scientifica è in subbuglio e già si parla di missioni spaziali per confermare l’esistenza di questo misterioso pianeta. Se la scoperta dovesse essere confermata, potrebbe rappresentare una delle più grandi rivoluzioni astronomiche degli ultimi anni.

In conclusione, questa scoperta ci ricorda quanto sia vasto e misterioso l’universo in cui viviamo e quanto ancora ci sia da scoprire. Una cosa è certa: gli occhi del mondo sono ora puntati sulla fascia di Kuiper, in attesa di ulteriori sviluppi.

Luigi Schiavo per StartNews