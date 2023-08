Autovelox a Piazza Armerina: saranno intensificati i controlli per la sicurezza stradale

Piazza Armerina è una città che ha sempre avuto a cuore la sicurezza dei suoi cittadini, e in particolare quella stradale. Negli ultimi tempi, si è registrato un aumento della velocità media degli automobilisti, soprattutto in alcune zone periferiche. Questo ha portato la polizia locale a prendere delle misure preventive per garantire la sicurezza di tutti. Il comandante della polizia locale di Piazza Armerina, dott. Paolo Gabrieli, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito, sottolineando che l’intensificazione dei controlli con l’autovelox in tutta la città ha lo scopo di agire come deterrente contro la velocità eccessiva. “Questa non vuole essere una misura per fare cassa”, ha dichiarato, “ma solo un modo per ricordare agli automobilisti l’importanza di procedere con prudenza, sia in città e nelle sue periferie”.

“È importante – continua il Comandante Gabrieli – sottolineare che l’obiettivo principale di questa misura è la sicurezza. Gli autovelox non devono essere visti come una minaccia, ma come uno strumento per garantire che le strade siano più sicure per tutti: automobilisti, pedoni, motociclisti e ciclisti Inoltre, per venire incontro alle esigenze dei cittadini e per evitare che l’autovelox diventi un vero e proprio salasso, è stata presa la decisione di innalzare il limite di velocità in alcune zone di Piazza Armerina. È il caso della via Conte Ruggero, uscita nord della città, dove il limite passerà da 30 km/h a 50 km/h.