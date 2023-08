Stefano De Martino: tra Amore, TV e nuove avventure

Ah, cari lettori, chi avrebbe mai detto che il nostro affascinante Stefano De Martino avrebbe messo in pausa l’amore per dedicarsi completamente alla TV? Sì, avete capito bene! Dopo la fine della sua storia con Belen Rodriguez, Stefano ha deciso di concentrarsi sul suo lavoro e sulle nuove opportunità che gli si presentano. Quest’estate è stata ricca di emozioni per il conduttore: tra colpi di scena, ribaltoni sentimentali e una grande voglia di novità. Ma ora, con l’arrivo dell’autunno, Stefano è pronto a tornare in pista. A partire da ottobre, riaprirà le porte del Bar Stella, il suo late show che ha ottenuto ottimi risultati negli ultimi due anni. Ma non è tutto! Dal 24 settembre, lo vedremo in una veste completamente nuova nel programma “Il Collegio”, dove si cimenterà nei panni di narratore. E a dicembre? Beh, preparatevi per il “De Martino Show”, uno spettacolo teatrale che promette di regalarci due serate indimenticabili.

Ma, come ogni storia che si rispetti, c’è anche un piccolo mistero da svelare. Cosa succederà al Comedy show “Stasera tutto è possibile”? Questo programma, amatissimo dal pubblico Rai, potrebbe non tornare sugli schermi. Si mormora che, se non troverà spazio nei palinsesti dopo il Festival di Sanremo, potrebbe davvero andare in archivio. Ma, come sempre, il futuro è un libro aperto e noi non vediamo l’ora di scoprire come si evolveranno le cose.

Lucia Sansone per StartNews