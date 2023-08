Più di 2.5 milioni di euro per opere pubbliche: Piazza Armerina premiata per la capacità di spesa. L’assessore Di Salvo: “Uffici all’altezza della situazione”

Ammonta a circa 2 milioni e mezzo di euro l’importo relativo ai progetti che questa mattina sono stati inviati dal Dipartimento della Protezione Civile dall’assessorato ai Lavori Pubblici del comune di Piazza Armerina a Palermo, con l’obiettivo di finanziare opere legate ad alcune criticità determinate dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dell’ottobre 2018.

“Il comune di Piazza Armerina aveva già ricevuto – spiega l’assessore Epifanio Di Salvo – e integralmente speso le somme relative ad alcune finanziamenti. Non era però stato possibile finanziare, con quel procedimento legato agli eventi del 2018, alcune opere. Nei giorni scorsi la Protezione Civile di Palermo ci ha comunicato che, essendo rientrati in uno speciale elenco di comuni virtuosi, per aver speso le somme e realizzato i relativi interventi, avevamo diritto a partecipare ad ulteriori suddivisioni di fondi costituiti dal rientro delle somme non spese da alcuni comuni beneficiari che non erano riusciti a portare a bando i progetti già finanziati”.

La ben nota difficoltà da parte dei comuni italiani a spendere i soldi ricevuti per finanziamenti con oggetto infrastrutture e messa in sicurezza del territorio, potrebbe consentire all’amministrazione Cammarata di finanziare progetti per circa 2,5 milioni di euro.

“In questi giorni abbiamo proprio fatto una corsa contro il tempo – dichiara il sindaco Nino Cammarata– e Devo ringraziare Il dott. Mauro Mirci e il geom. Roberto La Morella che nel pochissimo tempo a disposizione sono riusciti a rivedere i progetti, aggiornare l’impianto tecnico-economico, predisporre tutta la documentazione di supporto necessaria e spedirla entro questa mattina, termine ultimo per la presentazione, agli uffici della protezione civile di Palermo”.

“Le opere non finanziate – continua il sindaco – sarebbero in ogni caso realizzate con altri fondi ma l’essere rientrati tra i comuni che spendono i finanziamenti è motivo di grande orgoglio non solo per l’amministrazione Cammarata ma anche per l’intero gruppo di lavoro degli uffici degli assessorati interessati, chiaramente al’altezza della situazione, in cui si opera sempre con impegno e professionalità.”

Questo l’elenco delle opere per cui abbiamo richiesto il finanziamento

Riparazione della via Nino Martoglio ( € 207.900,00)

Riparazione della strada comunale Leano (€ 717,255,00)

Riparazione della strada comunale di Sant’Andrea (€ 77.000,00)

Riparazione della strada comunale c.da Portella (€ 154.000,00)

Interventi di stabilizzazione dei versanti sottostanti Piano Sant’Ippolito (€ 770,000,00)

Riparazione strada comunale C.da Rabugino (€ 154.000,00)

Riparazione ponticello e strada comunale c.da Bosco Blandino) (€ 308.000,00)

Riparazione del tetto della scuola elementare Falcone Borsellino [plesso San Pietro] (€ 130,900.00)

Nicola Lo Iacono