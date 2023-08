Un sorriso per David: un aiuto per un bimbo speciale

David è un bambino di 8 anni che combatte ogni giorno una battaglia molto personale. Affetto da paralisi cerebrale infantile con tetraparesi spastica, sordomuto e con impianto PEG, la sua vita quotidiana è piena di sfide che molti di noi non possono nemmeno immaginare. Ogni giorno, David fa fisioterapia. A causa delle sue condizioni di grave disabilità cerebrale e motoria, deve essere trasportato nella sua unità posturale. Questo è l’unico modo per assicurargli di viaggiare in sicurezza e di alimentarsi durante i lunghi viaggi verso ospedali lontani. Per David, un mezzo di trasporto adatto alle sue esigenze è vitale. Tuttavia, un tale mezzo di trasporto è costoso e rappresenta un peso finanziario significativo per la sua famiglia. Oltre a questo, la famiglia deve anche sopportare costi elevati per le spese mediche e i viaggi.

Per questa ragione, la famiglia di David si rivolge alla comunità, chiedendo un supporto concreto per l’acquisto del mezzo. Il tuo contributo può fare una grande differenza nella vita di questo coraggioso bambino. Per sostenere David, puoi fare una donazione presso Aias, in Piazza Senatore Marescalchi 19, Piazza Armerina (EN). Per ulteriori informazioni, puoi chiamare il numero 0935 685091.

Puoi anche fare una donazione direttamente tramite bonifico bancario. L’IBAN è IT73F0200883690000104948253 a nome di Mastrantonio MariaConcetta. Ricorda di specificare “Un sorriso per David” nella causale. Unisciti a noi per regalare un sorriso a David e aiutare a rendere la sua vita un po’ più facile.