E-Democracy: a Piazza Armerina nasce Piazza 3.0

A Piazza Armerina è stata inaugurata un’iniziativa innovativa e futuristica denominata “Piazza 3.0”. È una piattaforma web progettata per facilitare l’esercizio di forme di democrazia diretta e partecipativa e funge anche da associazione di promozione sociale.

Gli ideatori di questo progetto, un gruppo di giovani della comunità, hanno recentemente tenuto un incontro pubblico per spiegare il concetto di “Piazza 3.0” e promuovere le adesioni all’associazione.

Egidio Romano, portavoce e ideatore di “Piazza 3.0”, ha spiegato che l’obiettivo principale dell’associazione è “favorire lo sviluppo e la cultura della democrazia elettronica attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici, in particolare attraverso una piattaforma web che implementa il concetto di “e-democracy”. In altre parole, l’associazione intende promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica e politica della propria comunità, facilitando l’accesso alle informazioni e la condivisione di decisioni.

Romano ha anche aggiunto che l’associazione è nata per diverse ragioni, tra cui l’esigenza di garantire l’autenticità degli account sulla piattaforma. Per ragioni di sicurezza e trasparenza, ogni account deve corrispondere a una persona fisica e reale. Per garantire ciò, l’associazione ha implementato un processo di identificazione degli utenti, che avviene facilmente attraverso l’adesione all’associazione.

Al momento, per ottenere un account sulla piattaforma “Piazza 3.0”, è necessario diventare membro ordinario dell’associazione, versando una quota associativa. Tuttavia, si spera che in futuro il servizio possa diventare gratuito per tutti i cittadini.

Infine, Romano ha precisato che, sebbene il progetto sia nato e si concentri principalmente su Piazza Armerina, la piattaforma è stata progettata per poter includere e gestire anche altri comuni, se necessario. Per ora, l’associazione e la piattaforma sono rivolte esclusivamente ai siciliani, come specificato nello statuto.