Grande afflusso di passeggeri all’Aeroporto di Catania: raccomandazioni per viaggiatori e accompagnatori

La Società di gestione dell’Aeroporto di Catania ha emesso un avviso per i passeggeri e gli accompagnatori a causa del grande afflusso di viaggiatori previsto. A causa di questo aumento del traffico, la viabilità aeroportuale potrebbe subire rallentamenti e congestioni.

Gli utenti sono pertanto invitati a recarsi in aeroporto con congruo anticipo per evitare possibili ritardi o inconvenienti. Inoltre, gli accompagnatori sono esortati a non intralciare le vie di accesso e uscita, evitando di sostare fuori dagli spazi consentiti. Questo comportamento può contribuire a creare ulteriori congestioni e ritardi, perturbando il flusso di traffico e causando disagi a altri viaggiatori.

La Società di gestione dell’Aeroporto di Catania ricorda inoltre che è possibile utilizzare i 15 minuti di sosta gratuità nei parcheggi P1, P2, P3 e P5. Questa opzione può essere particolarmente utile per gli accompagnatori che devono lasciare o prelevare i passeggeri all’aeroporto.

Queste misure sono state adottate per garantire che l’aeroporto possa gestire l’aumento del traffico di passeggeri in modo efficiente e sicuro. La cooperazione di tutti gli utenti è fondamentale per garantire un’esperienza di viaggio fluida e senza stress per tutti.

La Società di gestione dell’Aeroporto di Catania ringrazia tutti gli utenti per la loro comprensione e cooperazione in questo periodo di grande afflusso di passeggeri. Si raccomanda a tutti di seguire queste indicazioni per contribuire a mantenere un ambiente di viaggio sicuro e organizzato