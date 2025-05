Formazione sulla disostruzione pediatrica tra Villarosa ed Enna. Gli infermieri Pastro e Di Maggio spiegano le manovre di soccorso

In linea con il programma PP05 “Sicurezza negli ambienti di vita”, l’UOS.EPSA ha promosso due incontri dedicati alla disostruzione delle vie aeree in età pediatrica; l’evento si è svolto presso l’istituto “V. De Simone” di Villarosa e l’“E. De Amicis” di Enna. Scopo principale: trasferire ai docenti, ai genitori e ai familiari informazioni pratiche e teoriche sul primo soccorso – gesti semplici ma decisivi – per intervenire tempestivamente e con sicurezza.

Contesto organizzativo

Gli incontri, realizzati in collaborazione con il Comune di Enna, l’assessore e il responsabile dei servizi educativi, hanno visto l’attiva partecipazione degli infermieri Gaetano Pastro e Davide Di Maggio; proprio loro hanno guidato le sessioni teorico-pratiche. La scuola dell’infanzia è diventata così un luogo di confronto e apprendimento concreto, dove “non è acqua” ascoltare consigli e scoprire trucchi del mestiere.

Importanza della prevenzione

La prevenzione resta la chiave per evitare il soffocamento dei più piccoli; casa e pasti vanno messi in sicurezza, i giocattoli devono rispettare le normative CE e adeguarsi all’età. Cibi, oggetti di piccole dimensioni e giocattoli inadeguati rappresentano un pericolo reale; conoscere le regole di primo soccorso significa proteggere i bambini nelle situazioni di rischio.

Coinvolgimento pratico

Il momento più coinvolgente è stato il training individuale sulle manovre di disostruzione; ogni partecipante ha potuto esercitarsi e ricevere feedback immediati. Questo approccio hands-on favorisce la memorizzazione e rende più sicure le azioni in caso di emergenza; un’esperienza che rimane impressa e «vale oro» quando serve.

\