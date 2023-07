Enzo Miccio, il wedding planner che non vuole sposarsi: “Ho rinunciato a essere padre”

Enzo Miccio è il re dei matrimoni. Il suo nome è sinonimo di eleganza, stile e glamour. Da anni organizza le nozze più esclusive e spettacolari, sia per le star che per i comuni mortali. Ma cosa c’è dietro il sorriso e la professionalità di questo personaggio così amato dal pubblico televisivo?

In un’intervista al Corriere della Sera, Enzo Miccio si è lasciato andare a delle confessioni molto intime sulla sua vita privata. A 52 anni, il wedding planner ha annunciato di essere tornato single, dopo una lunga storia d’amore con il medico francese Laurent Miralles, conosciuto tre anni fa.

Ma non solo. Enzo Miccio ha anche rivelato di aver fatto una scelta dolorosa ma consapevole: rinunciare alla paternità. Nonostante avesse manifestato il desiderio di avere un figlio in passato, il wedding planner ha deciso di non realizzare questo sogno, per una questione di responsabilità.

“La paternità è un desiderio che mi è venuto negli ultimi tempi, prima non lo avevo proprio, anzi i miei amici mi chiamavano scherzosamente ‘Erode’. Ma subentra una responsabilità talmente grande nell’avere un figlio che mi sono posto molte domande, e alla fine sono arrivato a fare una rinuncia: non diventerò padre”, ha spiegato.

Enzo Miccio ha precisato di non giudicare chi invece sceglie di diventare genitore, anzi, di ammirare chi è in grado di crescere dei bambini, indipendentemente dal tipo di coppia in cui è. “Anche perché se il desiderio di genitorialità è così forte, non ti ferma né la legge né l’essere single”, ha aggiunto.

Enzo Miccio ha poi raccontato della sua infanzia felice e serena, in cui ha sempre potuto essere se stesso, senza che nessuno gli facesse mai pesare niente. Un’infanzia in cui ha scoperto la sua passione per i matrimoni, sfogliando l’album delle nozze dei suoi genitori e sognando di organizzare le sue.

Oggi Enzo Miccio ha realizzato il suo sogno professionale, ma non quello personale. Non ha trovato l’anima gemella con cui condividere la vita e non ha avuto un figlio a cui trasmettere i suoi valori. Ma forse non ne sente il bisogno. Forse è felice così, circondato dall’affetto dei suoi amici e dalla gratitudine dei suoi clienti.