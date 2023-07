La Camera di Commercio avvia la costituzione della Consulta delle imprese e dell’economia

La Camera di Commercio ha annunciato l’avvio della costituzione della Consulta delle imprese e dell’economia presso la sede di Enna. Questa iniziativa prevede la creazione di un tavolo permanente delle rappresentanze degli interessi economici provinciali, con l’obiettivo di fornire un forum per l’analisi, il confronto e la proposta, mettendo al centro le imprese, i loro bisogni e la qualità dei servizi.

L’orientamento è emerso durante un incontro che si è svolto mercoledì presso la sede ennese della Camera di Commercio, con la partecipazione di rappresentanti dei vari comparti economici del territorio provinciale. Le associazioni di rappresentanza dell’industria, del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura e della cooperazione hanno aderito alla proposta avanzata dal Consigliere Incaricato dalla Camera di Commercio Palermo – Enna, Liborio Gulino, di istituire la consulta delle imprese e dell’economia.

Liborio Gulino ha sottolineato l’importanza di ristabilire il ruolo della Camera di Commercio della sede ennese, non solo come fornitore di servizi, ma anche come supporto e rappresentanza per le attività economiche e produttive finalizzate allo sviluppo del territorio e dell’economia locale nei diversi settori.

Il territorio ennese, sempre più periferico e marginale nel contesto regionale, sia economicamente che socialmente, sta affrontando una serie di sfide, tra cui lo spopolamento demografico, la chiusura di centinaia di imprese e un indebolimento complessivo del già debole tessuto economico e produttivo.

La Camera di Commercio intende ritornare ad essere un serio interlocutore istituzionale di rappresentanza del territorio ennese e del mondo economico e produttivo, contribuendo con idee e proposte, partendo da una visione complessiva della realtà ennese, con le sue criticità ma anche con le sue potenzialità.

L’obiettivo è elaborare, in collaborazione con le altre istituzioni locali, le associazioni di rappresentanza delle imprese e le forze economiche e sociali, una strategia di sviluppo del territorio delle aree interne della Sicilia.

La discussione ha anche riguardato gli strumenti di programmazione territoriale già adottati dai comuni, come la Snai, la Fua, la Siru, con un’attenzione particolare agli strumenti della nuova programmazione comunitaria e le Zes, i servizi di innovazione tecnologica e digitale, e le infrastrutture legate alle aree per l’insediamento delle imprese.

L’obiettivo è di lavorare insieme per sfruttare al meglio le risorse provenienti dal PNRR e dai Fondi della Nuova programmazione comunitaria e degli altri strumenti di coesione.