Pomeriggio Cinque” Cancellato: La Sorella di Barbara D’Urso Incita i Fan alla Rivolta

“Pomeriggio Cinque”, il popolare talk show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, è stato cancellato. Questa notizia ha scatenato una serie di reazioni tra i fan del programma e della conduttrice. Daniela D’Urso, la sorella minore di Barbara, ha espresso il suo sostegno alla conduttrice e ha incitato i fan a far sentire la loro voce. In un post su social media, Daniela ha scritto: “Facciamo rumore, caz*o!”. Questo messaggio sembra essere un invito ai fan a esprimere la loro disapprovazione per la decisione di Mediaset. Daniela ha anche ringraziato i fan per il loro sostegno e ha promesso di portare a sua sorella “tutto il vostro sostegno e il vostro calore”. La notizia della cancellazione di “Pomeriggio Cinque” è stata annunciata da Mediaset in una nota ufficiale. L’azienda ha ringraziato Barbara per la sua professionalità e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano. Mediaset ha anche annunciato che il contratto di Barbara è in essere fino a dicembre 2023 e che l’azienda e la conduttrice procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali.

I fan di Barbara hanno espresso la loro delusione per la decisione di Mediaset. Molti hanno sottolineato che Barbara è stata “spremuta” per anni e poi “scaricata”. Altri hanno espresso il loro amore e sostegno per la conduttrice, promettendo di stare sempre al suo fianco. Nel frattempo, si moltiplicano le voci su chi prenderà il posto di Barbara alla guida del talk show pomeridiano di Canale 5. Secondo alcune indiscrezioni, il nuovo conduttore potrebbe essere Myrta Merlino, attualmente in forza a La7. Tuttavia, non ci sono ancora conferme ufficiali e si attendono gli annunci dei nuovi palinsesti da parte dei vertici di Mediaset.

Lucia Sansone per StartNews