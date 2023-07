Stati Uniti: via libera alla produzione di carne di pollo coltivata in laboratorio

Gli Stati Uniti hanno approvato la produzione e la vendita di carne di pollo coltivata in laboratorio. Due aziende, Upside Foods e Good Meat, hanno ottenuto il via libera per iniziare la produzione di questo tipo di carne, che viene “coltivata” a partire da cellule animali. Questo rappresenta un punto di svolta significativo nel settore alimentare e potrebbe avere implicazioni profonde per la sofferenza animale e il cambiamento climatico.

La carne coltivata, spesso pubblicizzata come “carne senza macellazione”, è vista come un approccio più umano al consumo di carne. I sostenitori sostengono che la produzione di carne in questo modo può contribuire a eliminare la sofferenza animale e a combattere il cambiamento climatico. Questo perché la produzione di carne coltivata riduce le emissioni di gas serra prodotte dagli allevamenti e dai terreni agricoli necessari per produrre il cibo per gli animali.

Le aziende Upside Foods e Good Meat hanno annunciato che la produzione inizierà immediatamente e che i prodotti dovrebbero essere disponibili a breve. Upside sta anche organizzando un concorso per permettere ai clienti più curiosi di essere tra i primi a provare il prodotto negli Stati Uniti.

Good Meat, che già vende i suoi prodotti a Singapore, ha ricevuto l’approvazione finale da parte del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti. Questo segna un punto di svolta per la carne coltivata, che è ora dichiarata sicura per il consumo alimentare negli Stati Uniti.

In conclusione, l’approvazione della produzione di carne di pollo coltivata in laboratorio negli Stati Uniti rappresenta un passo importante verso un futuro alimentare più sostenibile e umano.

Marco Scalzi per StartNews