L’algoritmo maledetto che colpisce la scuola: IL Sinalp alza la voce

Istruzione e Merito). La meritocrazia degli insegnanti dovrebbe essere la priorità, ma purtroppo si continua a vedere una realtà in cui gli insegnanti con anni di servizio e punteggi elevati sono costretti a restare a casa a causa di un sistema che premia altri docenti con punteggi più bassi.

Il Dr. Andrea Monteleone, Segretario di SINALP Sicilia, sottolinea il disaccordo dell’organizzazione con l’attuale sistema di assegnazione delle cattedre e chiede un cambiamento per garantire equità e trasparenza. Secondo il Dr. Monteleone, il sistema dovrebbe riflettere i principi di meritocrazia che il Ministero sostiene di voler promuovere.

SINALP chiede al Governo e al Ministero dell’Istruzione di ascoltare le loro preoccupazioni e di adottare misure urgenti per rivedere e migliorare l’algoritmo. L’organizzazione insiste sulla necessità di assicurare che i docenti siano assegnati in base alla meritocrazia, piuttosto che a un sistema automatizzato che sembra essere pieno di difetti.

SINALP ritiene che i docenti meritino rispetto per il loro ruolo fondamentale nell’educazione dei giovani italiani e per il loro contributo alla società. È necessario, quindi, un sistema di assegnazione delle cattedre che rispecchi questo rispetto, garantendo equità e trasparenza.

Infine, l’organizzazione SINALP sottolinea che continuerà a combattere per i diritti degli insegnanti e a lavorare per assicurare che il sistema di assegnazione delle cattedre sia equo e rispettoso dei principi di meritocrazia. Il Dr. Monteleone chiude dicendo: “Continueremo a lottare per i diritti dei nostri docenti e a lavorare senza sosta per garantire un sistema di assegnazione delle cattedre che sia equo, trasparente e basato sulla meritocrazia, che rappresenta la direzione in cui dovrebbe muoversi il futuro dell’istruzione in Italia.”