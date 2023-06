Piazza Armerina: lotta al rifiuto selvaggio, in arrivo le fototrappole per contrastare l’abbandono dei rifiuti

L’assessore all’ambiente di Piazza Armerina, Epifanio Di Salvo, ha annunciato che domani verranno consegnate al comune delle fototrappole che verranno installate e utilizzate per combattere l’abbandono dei rifiuti in zone o momenti non autorizzati. Si tratta di sistemi di videosorveglianza mobile, autonomi, resistenti all’acqua, mimetizzabili, composti da un’unica unità, in grado di effettuare registrazioni in Full HD (1080p) fino a 92 ore consecutive in completa autonomia e senza alcuna alimentazione esterna.

Le fototrappole verranno montate in diverse zone della città, scelte in base ai dati in possesso del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e alle segnalazioni dei cittadini. Le immagini registrate dalle fototrappole saranno visionate dal personale comunale e dalla polizia municipale, che provvederà a identificare e sanzionare i responsabili dell’abbandono dei rifiuti.

Le sanzioni previste vanno da 50 a 600 euro, a seconda della tipologia e della quantità dei rifiuti abbandonati. Inoltre, i trasgressori saranno segnalati all’autorità giudiziaria in quanto l’abbandono di certi rifiuti costituisce reato ambientale penalmente perseguibile.

L’assessore Di Salvo ha confermato la linea dura del comune contro il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, che danneggia l’ambiente, la salute e l’immagine della città: “Siamo più che decisi a puntare all’eliminazione di questo fenomeno reprimendolo attraverso tutti i mezzi che la legge ci mette a disposizione. Le fototrappole verranno installate in pochi giorni e saranno operative entro la prossima settimana“.

L’assessore ha anche esaltato il fatto che finalmente si affronta con decisione un problema legato all’inciviltà di alcuni cittadini che in una città turistica come Piazza Armerina ha un risvolto negativo in termini di immagine per la città: “Piazza Armerina è nota nel mondo per i suoi mosaici e per il suo patrimonio storico e culturale. Non possiamo permettere che la nostra bellezza sia offuscata da comportamenti irresponsabili e scorretti. Vogliamo una città pulita, ordinata e accogliente per i nostri concittadini e per i nostri visitatori”.

Nicola Lo Iacono per StartNews