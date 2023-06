Confisca da 100 mila euro: due imprenditori agricoli della provincia coinvolti in truffe sui contributi comunitari

In seguito ad un’indagine della Guardia di Finanza di Enna, due provvedimenti di confisca definitiva sono stati eseguiti nei confronti di due imprenditori agricoli accusati di truffa aggravata ai danni del settore agricolo. Il valore complessivo dei beni e denaro confiscati ammonta a circa 100 mila euro, secondo quanto riferito dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna.

La truffa, orchestrata con l’obiettivo di ottenere indebitamente contributi pubblici destinati al comparto agricolo e erogati dall’AG.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), ha visto coinvolti un imprenditore di Capizzi (ME) e una donna di Troina (EN).

Le Fiamme Gialle del Gruppo di Enna hanno condotto indagini che hanno portato alla scoperta di una serie di falsi contratti di affitto per terreni agricoli, utilizzati per incassare contributi comunitari dell’Unione Europea. Nonostante la prescrizione del reato, la Suprema Corte di Cassazione ha permesso la confisca definitiva del profitto indebitamente ottenuto.

Nel secondo caso, la Tenenza di Nicosia ha denunciato una donna titolare di un’azienda agricola, che presentava false certificazioni attestanti il possesso di vasti terreni per ottenere illecitamente contributi finanziati con fondi della politica agricola comune dell’Unione Europea. Anche in questo caso, il ricorso alla Corte di Cassazione si è rivelato inammissibile, portando alla definitiva condanna dell’imputata e alla confisca del profitto del reato.

Il recupero di questi beni e somme di denaro consente al patrimonio dello Stato di reinvestire in un effettivo riutilizzo sociale, a conferma dell’impegno della Guardia di Finanza e dell’Autorità Giudiziaria a tutela del corretto impiego dei finanziamenti pubblici destinati alla crescita produttiva e occupazionale del Paese.