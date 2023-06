Cammarata o Di Seri: lunedì l’esito del ballottaggio. I rispettivi programmi elettorali e la capacità di spiegarli faranno la differenza

La campagna elettorale volge al termine ma è proprio in questi giorni che ai candidati è chiesto di dare il meglio di loro stessi. Ovviamente qui entra in gioco la qualità delle persone e soprattutto la capacità di spiegare alla gente il proprio programma elettorale, che è in pratica il testo del “contratto” che lega i cittadini al loro massimo rappresentante: il sindaco della città. Abbiamo già chiesto ai contendenti di essere chiari con l’intera comunità piazzese e spiegare dove vogliono condurre Piazza Armerina nei prossimi cinque anni. In questi ultimi giorni di campagna elettorale, programma alla mano, dovrebbero, passo dopo passo, spiegare i vari punti che lo compongono, il perché vogliono far certe scelte e quali risultati si aspettano. E’ fondamentale, attraverso il programma, dimostrare la propria competenza nell’azione di governo della città. Il futuro di Piazza Armerina è in quelle pagine scritte dai candidati e che sono state depositate all’ufficio elettorale quale parte integrante della candidatura.

Gli attacchi personali per quanto duri, serviranno a poco per cambiare le decisione degli elettori, gli indecisi sono ormai pochi. A questo punto c’è da chiedersi solo se Massimo Di Seri e Giuseppe Mattia, riusciranno a colmare la differenza di voti e a superare il sindaco Nino Cammarata il suo gruppo, già premiato dai cittadini con quasi 4.000 voti nella prima parte della competizione elettorale. Sono certo che quello di lunedì sarà un pomeriggio entusiasmante e spero che, comunque vada a finire, la comunità piazzese si ritrovi unita intorno al suo nuovo sindaco.

StartNews seguirà lo spoglio in diretta Facebook a partire dalle ore 15.00 circa.

Nicola Lo Iacono