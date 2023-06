Enna celebra il 209° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri

Nel cuore di Enna, il Teatro Garibaldi è stato il palcoscenico di un evento di grande importanza: la celebrazione del 209° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. L’evento si è tenuto al coperto a causa delle avverse condizioni meteorologiche, ma ciò non ha minimamente intaccato la solennità della giornata.

Il Comandante Provinciale di Enna, Colonnello Angelo Franchi, ha presenziato la cerimonia, ringraziando il Prefetto di Enna e le altre autorità civili, militari, politiche e religiose presenti in sala. L’Arma dei Carabinieri ha mostrato la sua forza e la sua diversificazione con un reparto composto da militari in Grande Uniforme Storica, Comandanti di Stazione e carabinieri appartenenti alle varie specialità dell’Arma, tra cui lo Squadrone Eliportato Cacciatori, il Nucleo Antisofisticazioni, il Nucleo Ispettorato Lavoro, il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, il Nucleo Operativo Ecologico e i carabinieri Forestali.

Nel suo discorso, il Colonnello Franchi ha sottolineato l’importanza dell’Arma dei Carabinieri nel territorio provinciale, grazie alle sue articolazioni investigative e di specialità. Ha inoltre evidenziato come ogni carabiniere sia chiamato quotidianamente ad operare guidato da una “bussola etica”, i cui punti cardinali sono la militarità, la competenza, il coraggio e l’umiltà.

Il Colonnello Franchi ha descritto il Carabiniere come un operatore sociale, che persegue una cultura dell’essere che prevale sull’apparire, che vive tra la gente con l’aspirazione di offrire una adeguata rassicurazione sociale. Nel corso della manifestazione sono stati consegnati riconoscimenti a numerosi militari che si sono distinti in attività di servizio, un gesto che sottolinea ancora una volta l’importanza del loro ruolo nella comunità.

Questa celebrazione ha offerto un momento per riflettere sulla storia e sull’impegno dell’Arma dei Carabinieri, un pilastro della sicurezza e dell’ordine in Italia, e sulla sua presenza costante e rassicurante sul territorio.

Marco Scalzi per StartNews

RICOMPENSE FESTA ARMA CARABINIERI 2023

ATTESTATO DI PUBBLICA BENEMERENZA AL MERITO CIVILE, CONCESSO DAL SIGNOR MINISTRO DELL’INTERNO AL LUOGOTENENTE GIUSEPPE COLLURA, ADDETTO ALLA SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ENNA, CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

“LIBERO DAL SERVIZIO, AVVEDUTOSI DI UN GOMMONE CON A BORDO CINQUE PERSONE CHE STAVA ANDANDO A COLLIDERE CON LA BARRIERA FRANGIFLUTTI, SI TUFFAVA IN MARE E, CON UNA CIMA LANCIATAGLI DA DAGLI OCCUPANTI DEL NATANTE, RIUSCIVA A DEVIARNE LA TRAIETTORIA, DIRIGENDOLO VERSO L’ARENILE. ESEMPIO DI SOLIDARIETÀ, CORAGGIO E DETERMINAZIONE”.

TRATTO COSTIERO DI SAN LEONE (AGRIGENTO).

APPREZZAMENTO DEL COMANDANTE INTERREGIONALE CARABINIERI “CULQUALBER”, CONCESSO AL LUOGOTENENTE NICOLA PARENTE, MARESCIALLO CAPO ALESSIO SIRNI, BRIGADIERE CAPO LUIGI INGROSSO, BRIGADIERE NAZZARENO DE DONNO, VICE BRIGADIERE MARCO TESTA, IN SERVIZIO PRESSO LA COMPAGNIA DI NICOSIA, PER AVER CONDOTTO, IN TERRITORIO DI REGALBUTO, UN’INDAGINE CHE CONSENTIVA DI TRARRE IN ARRESTO QUATTRO PERSONE RITENUTE RESPONSABILI DI SPACCIO DI STUPEFACENTI.

APPREZZAMENTO DEL COMANDANTE INTERREGIONALE CARABINIERI “CULQUALBER”, CONCESSO AL SOTTOTENENTE ANTONIO ROBUSTO, LUOGOTENENTE GAETANO ORTOLEVA, MARESCIALLO CAPO MAURO SCIMONELLI, BRIGADIERE CAPO ANTONINO MAZZURCO, BRIGADIERE GIAMPIERO CANNIZZARO, BRIGADIERE RENZO MARCO BRUALETTO, VICE BRIGADIERE GIACINTO PAOLO LATTUCA, LUOGOTENENTE ROSARIO ALESSANDRO E MARESCIALLO ORD CANZONIERI MARCO IN SERVIZIO PRESSO LA COMPAGNIA DI PIAZZA ARMERINA PER AVER CONDOTTO, IN TERRITORIO DI BARRAFRANCA, UNA INDAGINE CHE CONSENTIVA DI TRARRE IN ARRESTO SETTE PERSONE RITENUTE RESPONSABILI DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI, RICETTAZIONE E DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO.

ENCOMIO DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE “SICILIA”, CONCESSO A LUOGOTENENTE C.S. PAOLO PROTOPAPA, LUOGOTENENTE C.S. MASSIMO VITALE, LUOGOTENENTE C.S. MASSIMO ANDOLINA E LUOGOTENENTE MARIO CHIRDO, CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: ADDETTI A NUCLEO INVESTIGATIVO OPERANTE IN TERRITORIO CARATTERIZZATO DA ALTO INDICE DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. EVIDENZIANDO ELEVATA PROFESSIONALITÀ, RADICATO SENSO DEL DOVERE E PREGEVOLE INTUITO INVESTIGATIVO, FORNIVANO DETERMINANTE CONTRIBUTO A COMPLESSA INDAGINE RELATIVA AD UN OMICIDIO COMMESSO NEL COMUNE DI VILLAROSA CON EFFERATE MODALITÀ. L’OPERAZIONE SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO DI DUE RESPONSABILI DEL GRAVISSIMO DELITTO.

COMPIACIMENTO DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “SICILIA” CONCESSO AL V. BRIG. ORAZIO CARMELO GUALDO IN SERVIZIO PRESSO LA COMPAGNIA DI ENNA, POICHÉ A SEGUITO DI INTERVENTO IN UN’ABITAZIONE DEL CENTRO DI ENNA, NONOSTANTE MINACCIATI CON UN COLTELLO BRANDITO DA UNA DONNA CHE MANIFESTAVA INTENTI SUICIDARI, LA BLOCCAVA DISSUADENDOLA, POI, DAL COMMETTERE L’INSANO GESTO.

COMPIACIMENTO DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “SICILIA” CONCESSO AL: V. BRIGADIERE VINCENZO SUMMO E APPUNTATO SC. Q.S. MARCO MILAZZO PER AVER PARTECIPATO AD UN’ATTIVITÀ DI INDAGINE, CHE SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO DI UNA PERSONA RESPONSABILE DI VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA IN DANNO DI UN MINORE