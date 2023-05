Agira richiesta adesione all’ iniziativa dell’ Unicef “Diritti in Comune”

I consiglieri comunali Luigi Manno, Benedetta Casullo e Maria Gagliano hanno richiesto per il prossimo Consiglio Comunale, l’ inserimento di un punto all’ ordine del giorno prevedendo l’ adesione da parte del Comune all’ iniziativa dell’ UNICEF denominata “Diritti in Comune”.

La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, è stata approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989. Con la legge n. 176 del 27 maggio 1991 l’Italia ha ratificato la Convenzione che è quindi diventata parte dell’ordinamento giuridico del nostro Paese

Considerato che il 27 maggio 2023 ricorrono 32 anni dalla ratifica della Convenzione da parte dell’Italia. Per questa ricorrenza l’UNICEF Italia, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha lanciato l’iniziativa “Diritti in Comune” chiedendo alle amministrazioni comunali di aderire per rinnovare il proprio impegno a mettere al centro di ogni politica i diritti dei bambini e degli adolescenti.

I Comuni sono invitati a dedicare una seduta di Giunta o di Consiglio all’anniversario, a diffondere i materiali realizzati per l’iniziativa in tutti i luoghi e gli uffici pubblici e a promuovere l’iniziativa con l’hashtag #dirittincomune27maggio attraverso l’attività sui social, o sul web dedicando una pagina del proprio sito all’iniziativa.