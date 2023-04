Confcommercio – Domani Giornata della Ristorazione: un’occasione per fare beneficenza

Domani 28 aprile 2023 si celebrerà in tutta Italia la “Giornata della Ristorazione”, un evento organizzato da FIPE Confcommercio (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) e insignita della medaglia d’oro del Presidente della Repubblica, che coinvolgerà i ristoratori nella preparazione di un piatto dedicato, nel quale il principale ingrediente sarà il pane. Ordinando quella pietanza, anche il cliente farà la sua parte: per ogni piatto a tema venduto, infatti, la federazione dei pubblici esercizi donerà 1 euro alla Caritas.

Confcommercio Caltanissetta Enna ha aderito con convinzione all’evento, con 165 aziende della ristorazione delle province di Enna e Caltanissetta che parteciperanno con la preparazione straordinaria di un piatto da inserire nel loro menù della serata di venerdì 28 aprile.

Domani venerdì 28 aprile, alle ore 10, si terrà in contemporanea in tutta Italia, la presentazione della “Giornata della Ristorazione”: a Enna, presso la sede Confcommercio Caltanissetta Enna di via Vulturo n. 34, si terrà un incontro, nel quale si parlerà dell’iniziativa nazionale calata nel nostro territorio, uno chef preparerà in diretta un piatto dedicato alla giornata e un esperto andrà alla riscoperta dei piatti della tradizione dell’entroterra siciliano.

Intorno alle ore 11 è previsto, in esclusiva, un collegamento in diretta con la manifestazione nazionale che si terrà a Roma e sarà una straordinaria occasione di promozione del nostro territorio, che godrà di una importante ribalta nazionale.