Presenze record a Piazza Armerina. Soddisfazione dell’assessore Messina

Il Ponte del 25 aprile è sempre stato un momento importante per il turismo italiano, ma quest’anno sembra essere stato un successo senza precedenti per la città di Piazza Armerina. L’assessore al turismo Ettore Messina ha dichiarato che la città ha raggiunto un nuovo record di presenze, con una percentuale di occupazione del 92% delle strutture ricettive durante il weekend del 24 aprile. Inoltre, la Villa del Casale ha registrato oltre 3500 ingressi, il dato più alto degli ultimi 17 anni.

Questa notizia rappresenta un segnale positivo per il settore turistico che, come molti altri settori, ha subito un duro colpo durante la pandemia da COVID-19. L’incremento del turismo a Piazza Armerina dimostra che c’è una voglia di ripartire e di riscoprire le bellezze del nostro paese. Inoltre, il successo è stato attribuito anche alla campagna pubblicitaria che l’amministrazione ha portato avanti dal 2018 e che quest’anno ha reso virale il territorio attraverso i social media.

Nonostante la crisi economica e la pandemia, Piazza Armerina si conferma come meta turistica di grande richiamo, grazie alla sua storia, alle sue tradizioni e alle bellezze naturali e artistiche che offre. Questo successo deve essere considerato come un punto di partenza per continuare a promuovere il territorio in modo innovativo e sostenibile, cercando di valorizzare le eccellenze locali e di incentivare l’arrivo di nuovi turisti.

Inoltre, l’assessore al turismo Ettore Messina sottolinea come questo successo non sia soltanto merito dell’amministrazione ma anche delle strutture ricettive che si sono adoperate per garantire un servizio di qualità ai turisti, creando un’esperienza unica e indimenticabile.

In conclusione, il Ponte del 25 aprile ha rappresentato un importante passo avanti per il turismo a Piazza Armerina. Questo successo ci fa sperare in un futuro migliore per il settore turistico e per l’intera economia piazzese a condizione che venga mantenuto alto l’impegno nel pubblicizzare la Città dei Mosaici e del Palio dei Nirmanni