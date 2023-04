Si allarga la coalizione rappresentata dal movimento “Sud chiama Nord” con l’ingresso di Filippo Lo Giudice

Si allarga sempre di più la coalizione rappresentata dal movimento “Sud chiama Nord” che, con l’ingresso del gruppo politico di Filippo Lo Giudice, si arricchisce delle liste civiche “per Piazza” e “Paese Reale. Nel contempo Lillo Comino, unitamente all’altro candidato sindaco, Filippo Lo Giudice rimettono in discussione la loro disponibilità alla candidatura con l’obiettivo di costruire un progetto politico allargato che possa contare su ben cinque liste. Questo il comunicato stampa divulgato questa mattina dalla coalizione.

«COMUNICATO STAMPA

Si allarga ulteriormente la coalizione rappresentata da “Sud chiama Nord” le liste civiche “per Piazza” e “Paese Reale”, “Ab.F” di Maurizio Aguglia con l’ingresso del gruppo politico che fa capo a Filippo Lo Giudice.

Con grande senso di responsabilità quest’ultimo, unitamente all’altro candidato sindaco sindaco Lillo Cimino, hanno deciso di rimettere in discussione la loro disponibilità alla candidatura nell’interesse preminente di un progetto politico allargato che possa costituire una valida alternativa allo stallo amministrativo in cui versa la città.

L’esigenza di affrontare le sfide del Pnrr nonché la necessità di riportare in ordine i conti del comune, sono stati al centro del dibattito politico.

Confidiamo che altre forze politiche dimostrino con i fatti la determinazione ad affrontare le varie criticità che affliggono la nostra comunità unendosi al nostro progetto.

Solo in questo modo si potrà riportare la politica al servizio dei bisogni dei cittadini.»