Enzima Rivoluzionario: l’energia del futuro dall’aria che respiriamo

La rivista Nature ha recentemente pubblicato una scoperta che sembra uscita direttamente dalle pagine di un romanzo di fantascienza: un gruppo di ricercatori del Monash University Biomedicine Discovery Institute di Melbourne ha scoperto un enzima, chiamato “Huc”, che converte l’aria in energia elettrica.

Gli scienziati hanno studiato come i batteri utilizzano l’idrogeno presente in tracce nell’aria per produrre energia e sopravvivere in ambienti estremi, come i suoli antartici, i crateri vulcanici e le profondità dell’oceano. La chiave di questa straordinaria abilità risiede nell’enzima Huc, che si è rivelato estremamente efficiente nel consumare idrogeno al di sotto dei livelli atmosferici.

Questo enzima rivoluzionario potrebbe cambiare per sempre il nostro rapporto con l’ambiente e i mezzi di trasporto del futuro. I batteri che producono Huc sono comuni e possono essere coltivati in grandi quantità, il che rende questa fonte di energia assolutamente sostenibile. Il prossimo passo sarà quello di aumentare la produzione dell’enzima per poterlo utilizzare su larga scala.

Se riusciremo a produrre Huc in quantità sufficienti, le potenzialità di questa scoperta saranno praticamente infinite, aprendo la strada a un futuro di energia pulita e sostenibile.