Calcio. I convocati di Mancini per le partite di qualificazione agli europei

Il commissario tecnico della Nazionale Italiana di calcio, Roberto Mancini, ha reso pubblica la lista dei 30 convocati per le prossime gare di qualificazione agli Europei del 2024 contro Inghilterra e Malta, in programma il 23 e il 26 marzo. La lista presenta alcune novità, tra cui tre sorprese.

La prima sorpresa è rappresentata dal portiere del Lecce, Falcone, che farà il suo esordio in Nazionale. Il giovane portiere ha dimostrato ottime doti tra i pali durante la sua esperienza in Serie B con la maglia del Lecce e Mancini ha deciso di dargli una chance in Nazionale per valutare le sue potenzialità.

La seconda novità è il difensore del Torino, Buongiorno, che ha ricevuto la sua prima chiamata in Nazionale. Buongiorno ha fatto una buona stagione con la maglia del Torino e ha dimostrato di essere un difensore affidabile e sicuro. La sua convocazione dimostra che Mancini sta cercando di rinforzare la difesa della Nazionale, dopo i recenti problemi riscontrati.

La terza sorpresa è l’attaccante argentino Mateo Retegui, che ha la cittadinanza italiana ed è di proprietà del Boca Juniors ma attualmente in prestito al Tigre. Retegui ha dimostrato di avere grandi doti tecniche e di essere un attaccante molto prolifico, segnando numerosi gol in Argentina. La sua convocazione dimostra che Mancini sta cercando di ampliare le opzioni offensive della Nazionale.

I convocati di Mancini

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Wladimiro Falcone (Lecce), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds United), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Matteo Politano (Napoli), Mateo Retegui (Club Atletico Tigre), Gianluca Scamacca (West Ham United).