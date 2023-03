𝐔𝐥𝐭𝐢𝐦’𝐨𝐫𝐚 – Il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma fiscale

Il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma fiscale, come riportato da fonti di governo a Cdm in corso. Secondo quanto riferito, il Premier Giorgia Meloni ha definito la riforma una “svolta necessaria per il Paese”.