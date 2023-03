Coppe europee: Juventus – Friburgo 2 a 0 . Fiorentina- Sivasspor 4 a 1

Il calcio italiano continua a far parlare di sé in Europa. Dopo l’eccezionale performance nella Champions League, con ben tre squadre ai quarti di finale, oggi si sono disputati i ritorni degli ottavi di finale di Europa League e Conference League di Juventus e Fiorentina. La Juventus ha raggiunto i quarti di finale di Europa League, battendo il Friburgo per 2-0 dopo la vittoria per 1-0 all’andata. La Fiorentina ha ottenuto un risultato positivo, eliminando il Sivasspor con un punteggio complessivo di 5-1. Dopo aver vinto la prima partita per 1-0, la squadra viola ha dato spettacolo nel ritorno, vincendo 4-1 e dimostrando di essere una squadra da tenere d’occhio nella Conference League.