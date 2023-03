Associazione Luciano Lama – Progetto “Formazione ed orientamento e sostegno donne immigrate e italiane”

E’ esteso anche a donne italiane in stato di disoccupazione o inoccupazione l’AVVISO PUBBLICO per la selezione dei beneficiari del progetto: “Formazione Orientamento e Sostegno Donne Immigrate” sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese e che vede capofila l’Associazione di Volontariato Ong Luciano Lama.

Le domande devono essere presentate entro il 10 marzo Il progetto ha l’intento di sostenere una maggiore partecipazione delle donne immigrate ed adesso anche Italiane alle opportunità occupazionali e formative e rafforzare la loro integrazione sociale, contrastando eventuali fenomeni di emarginazione. E’ rivolto a 15 immigrate o italiane presenti nella comunità locale in possesso di regolare permesso di soggiorno ed ha come obiettivo

l’accompagnamento al mondo del lavoro attraverso la realizzazione di percorsi personalizzati di orientamento e formazione relativo alla professione di badante. Le attività si realizzeranno presso le sedi amministrative e didattiche individuate dal partenariato. Il progetto prevede la realizzazione di corsi di formazione e orientamento che saranno suddivisi in due parti, una teorica della durata di 125 ore e una pratica della durata di 75 ore. La prima riguarderà attività di alfabetizzazione in materia di lingua italiana e attività di formazione in aula in diverse materie. Successivamente, la parte pratica verrà attuata in forma di work experience presso la struttura partner di cura e assistenza per anziani.

Infine, verrà instituito uno sportello informativo di supporto all’inserimento lavorativo per le partecipanti che hanno completato il percorso. Alle partecipanti che avranno raggiunto il 70% del monte ore totale sarà rilasciato un attestato di frequenza. La selezione sarà effettuata nel caso in cui il numero delle candidate sia superiore ai posti disponibili. La modulistica necessaria è reperibile in allegato al presente Avviso, sul sito internet www.associazionelucianolama.it e presso gli uffici del Coordinamento Regionale Volontariato e Solidarietà “Luciano Lama” Via Civiltà del Lavoro, 17/A – 94100 Enna. La domanda di iscrizione completa di tutta la documentazione dovrà pervenire entro il 13/02/2023 presso la sede dell’ente o all’indirizzo e-mail: assllama3@gmail.com Alla domanda dovranno essere allegati: – copia del documento di riconoscimento in corso di validità; – copia del codice fiscale; – copia del permesso di soggiorno in corso di validità o ogni altro documento utile ad attestare la regolare presenza nel territorio.

Per maggiori informazioni le candidate potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 al numero telefonico 0935-533211. Per informazioni ONG Luciano Lama – via Civiltà del Lavoro 17 94100 Enna bassa tel 0935533211 – mail assllama3@gmail.com