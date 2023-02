Elezioni a Piazza Armerina : nuove alleanze in vista delle comunali.

Nella giornata di sabato un incontro tenutosi in prossimità della centralissima Piazza Garibaldi ha sancito una nuova alleanza politica in vista delle elezioni comunali. Protagonisti dell’incontro i rappresentati delle entità politiche che hanno deciso di aderire al nuovo accordo : Giuseppe Mattia per Patto per la città, Paese reale di Giampiero Alfarini, Lillo Cimino con la lista Per Piazza e l’avvocato Alberghina con Sud chiama Nord. Aderisce al progetto politico anche Maurizio Aguglia con A.B.F. Nonostante i trascorsi politici variegati e differenti, le sopracitate entità politiche hanno deciso di unire le forze per perseguire una progettualità comune.

Tra le priorità assolute, secondo quanto è emerso dall’incontro di sabato, vi sono: l’uscita dal dissesto finanziario in cui versa attualmente Piazza Armerina ; un intervento deciso sulla sanità affinché si evitino ulteriori indebolimenti dei servizi sanitari offerti i e, inoltre, una maggiore tutela del cittadino nei rapporti con Acqua Enna.

Oltre ai temi consolidati come turismo e manutenzione urbana, tra le priorità vi è anche quella di rendere più efficienti ed efficaci gli uffici pubblici. La realizzazione degli obiettivi elencati dalla nuova coalizione dovrebbe avvenire tramite l’ausilio di tecnici del settore.

Dall’incontro non è emersa alcuna indicazione in relazione al candidato sindaco che verrà individuato successivamente dai leader dei componenti la coalizione

Salvatore La Rosa