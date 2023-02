Calcio a 5, Piazza Armerina :Il giudice sportivo ribalta il verdetto del campo relativo alla gara Giovinazzo C5 – Gear di Serie A2 dell’ 11 febbraio

Il giudice sportivo ha accolto il ricorso della società pugliese, in merito alla posizione irregolare del giocatore della Gear, Walter Abate nella partita giocata in luglio lo scorso 11 febbraio.

“Dagli accertamenti esperiti è risultato che il suddetto atleta – si legge nel Comunicato Ufficiale – nell’ultima partita della fase a gironi del campionato regionale Sicilia Serie C1 stagione 2021/2022, militando nelle file della Pol.D.Megara Augusta, è stato squalificato per una giornata effettiva di gara come da C.U. n.425 del 26/04/2022. La sopracitata sanzione non è mai stata scontata dal calciatore nel prosieguo della manifestazione in quanto la società di appartenenza, il Pol.D.Megara Augusta terminava la manifestazione come prima classificata e dunque veniva promossa senza disputare più alcun incontro successivamente alla pubblicazione del predetto C.U. n.425.

La squalifica residua, ai sensi dell’art.21, comma 7, del CGS, avrebbe dovuto essere scontata nella prima gara ufficiale di campionato della prima squadra della nuova Società di appartenenza, cosa che non si è verificata poiché nella distinta dei calciatori della società A.S.D. GEAR PIAZZA ARMERINA, presentata all’arbitro della gara in questione , il nominativo dell atleta Abate risulta incluso e lo stesso, dagli accertamenti effettuati, risulta aver preso parte anche a tutti gli altri incontri precedentemente disputati dalla società A.S.D. GEAR PIAZZA ARMERINA nel campionato di Serie A2 girone C, così come correttamente e puntualmente allegato ed argomentato dalla ricorrente (con la eccezione di due incontri nei quali, tuttavia, il giocatore stava scontando due giornate di squalifica accumulate nel corso della corrente stagione sportiva)”.

Abate avrebbe dunque partecipato alla gara del Pala Pansini in posizione irregolare. Scaturisce da qui la decisione del Giudice Sportivo il quale ha comminato la sanzione della perdita della gara col punteggio di 0 – 6 alla società armerina.

Salvatore La Rosa