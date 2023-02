Stasera al Teatro Garibaldi di Piazza Armerina la commedia ‘Letto per Tre'”

Il Teatro Garibaldi di Piazza Armerina si appresta ad ospitare una nuova commedia teatrale questa sera alle ore 21 e domani, domenica 19 febbraio alle ore 17,30 , con la rappresentazione di “Letto per Tre” ad opera della Nuova Compagnia Sipario nella sua stagione teatrale 2022-2023. La commedia, scritta e interpretata da Turi e Federica Amore, vedrà la partecipazione di Adele Ferlito, Santo Di Natale, Mirella Petralia, Saro Pannofino, Luca Micci e Martina Laudani, con la regia dello stesso Santo Di Natale.

La trama della commedia, come suggerisce il titolo, è incentrata sul tema del tradimento, con i tre personaggi principali che si ritrovano a condividere lo stesso letto in una situazione molto particolare. La scenografia, a cura di Franco Sardo, e le luci e la fonica affidate a Giovanni Urzi, contribuiranno ad amplificare l’atmosfera comica della rappresentazione, supportate anche dall’assistente alla regia, Martina Laudani.

La responsabile del botteghino, Valeria Amore, è già al lavoro per garantire il successo dell’evento, che promette di essere una serata all’insegna del divertimento e dell’allegria. La Nuova Compagnia Sipario, con il suo spettacolo “Letto per Tre”, si conferma dunque una delle compagnie teatrali più seguite e apprezzate dal pubblico, offrendo un momento di svago e leggerezza in un momento in cui ne abbiamo tutti particolarmente bisogno