Carabinieri di Enna: minore arrestato per spaccio di droga

La Sezione Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Enna ha eseguito una misura cautelare nei confronti di un sedicenne ennese, emessa dal GIP presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, su disposizione della Procura della Repubblica diretta dal Dottor Rocco Cosentino.

Il minore era stato sorpreso dai militari dell’Arma nel mese di dicembre, in un luogo abitualmente utilizzato per lo spaccio, in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish. La quantità sequestrata era tale da permettere la creazione di oltre cento dosi medie singole.

La misura cautelare consiste, tra l’altro, nell’obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione durante l’arco notturno. L’arresto del sedicenne è il risultato delle costanti attività di prevenzione e repressione svolte dal personale dell’Arma di Enna, in collaborazione con la Procura di Caltanissetta che coordina le indagini sul territorio.

Questa operazione dimostra ancora una volta il grande impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro lo spaccio di droga e la criminalità giovanile, che rappresenta una delle principali preoccupazioni per la sicurezza della popolazione. La collaborazione tra le autorità e la costante attenzione sul territorio sono le armi principali per contrastare queste attività illegali e garantire un futuro migliore alle nuove generazioni.