Calcio a 5,A2 – La Gear a Piazza Armerina cerca un altro risultato positivo. Essenziale il sostegno del pubblico

Impegno casalingo domani, sabato 18 febbraio alle 16.00, per la Gear. La formazione armerina di calcio a 5 affronterà al Palaferraro domani pomeriggio l’Itria F.C. , squadra di Brindisi che ricopre attualmente la quinta posizione in classifica.

Un’ altra squadra pugliese per i ragazzi di Mister Torrejon. La partita d’andata vide i brindisini imporsi con un sonoro 7 a 0.

Galvanizzata dalle ultime prestazioni più che positive, tra cui la vittoria in trasferta contro il Giovinazzo C5, la Gear non ha per niente intenzione di ripetere la prestazione della partita d’andata di fronte ai suoi calorosi tifosi e sostenitori. Come dichiarato da tecnico e società, l’obiettivo è vincere, accumulare punti, e far gioire tutti i tifosi e l’intera città attraverso lo sport.

Essenziale sarà l’apporto del pubblico che é atteso domani numeroso al Palaferraro.

Salvatore La Rosa