Piazza Armerina: il sindaco aggiorna sui danni del maltempo e sui prossimi eventi

Nella giornata di ieri Nino Cammarata con un video postato su Facebook si è rivolto ai suoi concittadini rilasciando alcune dichiarazioni.

I DANNI DEL MALTEMPO

Il sindaco ha parlato dell’allerta meteo che ha colpito la nostra città la settimana scorsa e che ha causato degli ingenti danni. Dopo aver doverosamente ringraziato le associazioni di volontariato e di protezione civile che si sono prodigati per riportare, per quanto fosse possibile, la situazione alla normalità, il primo cittadino ha sottolineato come, fra i danni maggiori causati dal maltempo, vi sia stata una frana che ha portato alla chiusura di Via Floresta. Le piogge copiose hanno causato disagi anche nel quartiere Casalotto, dove il malfunzionamento della rete idrica ha lasciato gli abitanti della zona senza fornitura d’acqua, problematica , fra l’altro ,che affligge questa zona da tempo. E’ di questa mattina la notizia della sottoscrizione della consegna dei lavori per il rifacimento della rete idrica del Casalotto da parte del sindaco Cammarata, del Dirigente Tecnico del Comune Ing. Mario Duminuco e del Direttore Generale dell’Ati di Enna l’Ing. Stefano Guccione ; i lavori inizieranno nei prossimi giorni. Ufficiosa per il momento la notizia secondo cui verrà emessa un’ordinanza di chiusura momentanea del cimitero Bellia a causa di alcuni alberi pericolanti e che rischiano di abbattersi al suolo diventando, quindi, un serio potenziale pericolo, sui quali si dovrà prontamente intervenire.

TURISMO E MANIFESTAZIONI

Il sindaco ha poi parlato della Borsa Internazionale del Turismo, manifestazione a cui l’amministrazione era presente per promuovere Piazza Armerina e le sue bellezze. Oltre ai due nostri fiori all’occhiello, il Palio dei Normanni e la Villa Romana del Casale, si è parlato di altri eventi che avranno luogo nei prossimi mesi e che sono la realizzazione di una strategia perseguita dall’amministrazione Cammarata, la quale ha anche ottenuto dei finanziamenti direttamente dal Ministero del Turismo. Tra i prossimi eventi spicca il Forum internazionale della Pace che avrà luogo nella nostra città nei giorni tra il 27 ed il 29 marzo e che coinvolgerà centinaia di studenti e dirigenti scolastici, e moltissime autorità ed associazioni nazionali e mondiali ; a seguire, esattamente alla fine di aprile, avrà luogo il Barock festival, che ha l’obiettivo di rendere in quei giorni Piazza Armerina protagonista della musica . Tra i risultati del finanziamento ministeriale , vi è la realizzazione degli eventi carnevaleschi di oggi pomeriggio e dei prossimi giorni che, secondo il sindaco , hanno lo scopo non solo di giovare economicamente alla nostra città, ma anche quello di riportare, dopo anni bui legati alla triste situazione Covid, gioia ed allegria a tutti i concittadini.

Salvatore La Rosa