“Continuità del rapporto di lavoro per i lavoratori del reddito minimo”. L’on. Luisa Lantieri :”continuo la mia battaglia al loro fianco”

«Sono soddisfatta dell’approvazione in finanziaria dell’Art. 7 che riconosce la continuità nel rapporto di lavoro ai lavoratori del reddito minimo d’inserimento. Esprimo apprezzamento nei confronti della Commissione Bilancio per aver introdotto le risorse economiche necessarie per l’adeguamento ISTAT del’indennità prevista per questi lavoratori, ex cantieri di servizio, autorizzando la spesa massima di 1.000 migliaia di euro. Come già faccio da anni, intendo continuare la mia battaglia a fianco di questa categoria di lavoratori. Nelle scorse settimane, infatti, ho presentato un disegno di legge, il n.274, con il quale intendo tutelare in maniera definitiva il lavoratori del reddito minimo d’inserimento con la loro stabilizzazione. Lancio un appello ai miei colleghi deputati affinché sostengano questo disegno di legge a mia firma». A dichiararlo la deputata regionale e Vice Presidente dell’assemblea regionale siciliana Luisa Lantieri.