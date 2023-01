Iniziativa per fare conoscere la Zes. Domani incontro a Enna

Il territorio di Enna, come tanti altri, può offrire ai propri investitori una serie di incentivi e agevolazioni fiscali, procedure semplificate per la realizzazione degli investimenti e nuovi strumenti per l’avvio d’impresa. Inoltre, le Zes possono contribuire a creare nuove opportunità di lavoro e a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Per investire in area Zes, è necessario rivolgersi alle istituzioni e ai rappresentanti delle Zes, che possono fornire informazioni e supporto per la realizzazione degli investimenti. Inoltre, è importante avere una buona conoscenza del territorio e delle opportunità offerte dalle Zes, per poter sfruttare al meglio le opportunità e creare un business redditizio.

L’incontro di lunedì 23 gennaio rappresenta un’occasione unica per discutere di questi temi con gli attori economici della provincia di Enna, i rappresentanti istituzionali e gli esperti delle Zes. Solo attraverso una collaborazione tra tutti gli attori coinvolti, le Zes potranno davvero assolvere al compito per il quale sono state ideate e contribuire al progresso e allo sviluppo del territorio.