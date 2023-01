Oggi al Palafferraro di Piazza Aremerina la Gear incontra il Sala Consilina

Umiltà e sacrificio per affrontare la prima della classe. La Gear, reduce da una pesante sconfitta contro l’Atletico Canicattì, tenterà di rifarsi oggi alle ore 16 al Palaferraro dove affronterà il Sala Consilina. La corazzata campana guida la classifica di calcio a 5 serie A2 e lo dimostrano i numeri : 14 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte che ne fanno una squadra ben rodata e solida con 72 goal all’attivo e 32 al passivo.

Una corazzata che la Gear avrà l’onere di arginare nonostante le assenze ; con Di Maria ancora indisponibile si aggiunge alla lista anche Alex Amore, squalificato.

D’altro canto mister Torrejon ritrova Rafita, pedina importante che torna a disposizione dopo circa due mesi.

La settimana ha visto la squadra allenarsi con tenacia e professionalità conscia di poter contare sui propri mezzi e di poter dare molto di più sul campo. Si preannuncia un match difficile, in cui bisognerà lotterà in ogni centimetro del campo da gioco e su ogni pallone. La Gear dovrà dare anima e corpo per portare a casa il risultato e dovrà contare sul supporto di tutti i tifosi per dimostrare che merita questi palcoscenici.

L’obiettivo è quindi, come sostiene il Team Manager Mauro Bonifazio, aggiungere un “1” nella casella delle sconfitte della Sala Consilina. Dal lato suo la Gear giunge carica e pronta, speranzosa di poter regalare un sabato pomeriggio da sogno all’intera città.