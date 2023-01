Firmata la convenzione per il palasport

Ottima notizia per lo sport armerino : è stata firmata la convenzione che concede in comodato d’uso gratuito, per la durata di altri 20 anni, il palasport di contrada Santa Croce al Comune. Firmatari del contratto il Comune di Piazza Armerina e l’ex Provincia.

L’accordo raggiunto rappresenta un traguardo importante per la rivalutazione ed il rilancio della struttura mirata e destinata a diventare un centro fondamentale per lo sport locale.

Questo è ciò che sostiene il sindaco Nino Cammarata che ha inoltre sottolineato come questo risultato scaturisca da un progetto su cui si lavora da anni e che oggi, anche grazie al dottore Fazio, commissario del Libero Consorzio, trova un glorioso e felice epilogo. Il primo cittadino ha proseguito dichiarando che questa co-gestione del palasport rappresenti un’azione fondamentale per la valorizzazione dello sport a Piazza Armerina, principio nobile ed edificante sul quale l’attuale amministrazione ha sempre dato importanza.

Ci auguriamo che questo obiettivo raggiunto sia l’incipit di una parabola ascendente dello sport della nostra amata città.

Salvatore La Rosa