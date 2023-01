Enna, Settore Rifiuti: Fiadel richiede all’ SRR la ricognizione del personale e delle mansioni

Il Segretario provinciale della Fiadel- Ambiente Salvatore Sauro ha inviato una nota al Presidente dell’ SRR di Enna Antonio Licciardo con la quale ha richiesto un incontro sulla ricognizione del personale operante nel servizio e nelle attivita’ tecnico -amministrative del comparto ambientale operante in tutti i comuni.

“Evidenziato – ha scritto Salvatore Sauro – l’ importanza del comparto di igiene ambientale che svolge un servizio di pubblico interesse e con un forte impatto sulla comunità locale si richiede, la ricognizione del personale in servizio e dei soggetti in età pensionabile, le qualifiche nei singoli cantieri in rapporto al numero degli abitanti e al servizio svolto, il ruolo degli amministrativi e dei tecnici impegnati nelle strutture, quanti sono in congedo o quanti usufruiscono di eventuali aspettative, eventuali carenze in organico, il rispetto della legge 9/2010”.

Una precisa ricognizione consentirà una giusta programmazione in termini di eventuali assunzioni utilizzando prioritariamente il bacino del personale previsto dalla normativa, ma anche servizi più efficienti e qualifiche piu’ funzionali per l’ espletamento del servizio.