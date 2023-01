Piazza Armerina ospiterà il Forum Mondiale della Pace e della Prosperità

Grande ed importante traguardo per Piazza Armerina: dal 27 al 29 marzo la città dei mosaici ospiterà il Forum Mondiale della Pace e della Prosperità. L’evento sarà organizzato in concomitanza dal ministero degli esteri canadese ed italiano ed il reggimento canadese. Nella giornata di giovedì 12 gennaio presso la Sala delle Luci si è tenuto un meeting al quale ha partecipato una delegazione militare capitanata dal colonnello Carlo Uberto Massimo, del comando militare dell’Esercito Italiano in Sicilia ; incontro mirato ad organizzare la parte logistica del forum.

“E’ il completamento di una progettualità che vede la realizzazione del ‘percorso della pace’, con gli spostamenti degli alleati nella seconda guerra mondiale e nell’operazione Husky” queste le dichiarazioni dell’assessore Ettore Messina che poi prosegue: “Il forum si rivolge a cinquanta nazioni del mondo e vedrà la partecipazione di cadetti provenienti da ciascun paese. Per quanto ci riguarda coinvolgeremo tutti gli istituti di ogni ordine e grado che hanno partecipato a un concorso per la realizzazione di video, audio e messaggi scritti sulla pace”. L’assessore Messina ha poi sottolineato come questo evento sia un occasione unica per promuovere la nostra città dal punto di vista turistico; città che in quei giorni dovrà essere pronta ad accogliere questo evento che ha un fine nobilissimo.

Anche il primo cittadino ha espresso il suo pensiero riguardo il forum, qui di seguito le sue parole.

“Sin dal nostro insediamento abbiamo lavorato affinché cultura e arte fossero il traino per il rilancio del turismo — spiega Cammarata -.Con questo forum abbiamo l’opportunità di dare un messaggio di pace, in un momento storico in cui tutto il mondo ne ha bisogno, unendo rappresentanti di diversi Paesi e mostrando a tutti che una pacifica convivenza e un’amicizia reale sono possibili, anche in un contesto geopolitico tormentato come quello attuale. Sarà, inoltre, una grande vetrina internazionale per la nostra città che si prepara a uno degli eventi più importanti mai realizzati”.

Durante i tre giorni in cui si svolgerà il forum si svolgeranno tantissime attività che coinvolgeranno tutta la cittadinanza e sopratutto gli istituti scolastici. Ricordiamo come a Piazza Armerina si lavora da circa un anno alla logistica e alla realizzazione dell’evento che rappresenta il coronamento di un percorso ed un obiettivo chiaro : giovare alla nostra città e renderla sempre più protagonista e bella

Salvatore La Rosa