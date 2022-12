ASP Enna. Avviso albo aziendale trattamenti riabilitativi per spettro autistico

Il Direttore Generale dell’ASP di Enna, Dr. Francesco Iudica, in collaborazione con il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Dr. Giuseppe Cuccì, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal “Programma Regionale Unitario per l’Autismo”, e in un’ottica di garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza, ha bandito una manifestazione di interesse volta all’istituzione dell’albo aziendale di associazioni, cooperative, associazioni di professionisti per l’erogazione di trattamenti riabilitativi in favore di soggetti con disturbo dello spettro autistico, mediante interventi basati sull’analisi del comportamento applicata (metodo ABA), preventivamente valutati dalle equipe rispettivamente dell’Unità Operativa Complessa NPI (Neuropsichiatria Infantile) e dei CC.SS.MM. (Centri della Salute Mentale).

L’avviso, con scadenza 16 gennaio 2023, è consultabile al seguente link:

https://www.aspenna.it/2022/12/27/avviso-istituzione-albo-aziendale-per-lerogazione-di-trattamenti-riabilitativi-in-favore-di-soggetti-con-disturbo-dello-spettro-autistico/