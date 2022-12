Collegio dei Rettori Confraternite Enna

Martedì 6 dicembre presso il salone parrocchiale del Duomo di Enna si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’amministrazione del Collegio dei Rettori per il triennio 2022\2025.

A seguito delle votazioni, sono stati eletti il sig. Mario Cascio, rettore della confraternita di Maria SS.di Valverde in qualità di presidente del Collegio dei Rettori, succedendo di fatto al rettore Gaetano Di Venti della Confraternita Collegio del SS. Salvatore, presidente uscente.

Sono inoltre stati eletti il sig. Savio Greco, rettore della confraternita del SS. Crocifisso di Pergusa, in qualità di vicepresidente del Collegio dei Rettori, il sig. Fabio Garofalo, rettore della confraternita del Sacro Cuore di Gesù, il sig. Sabato Anicito, rettore della confraternita di Maria SS. Immacolata e il Sig. Francesco Petralia, rettore della confraternita dello Spirito Santo, quali membri del Consiglio d’amministrazione del Collegio dei Rettori.

Il neo- presidente, ringraziando innanzitutto i rettori per la fiducia accordatagli, manifesta la sua consapevolezza dell’arduo e delicato compito di guida del Collegio, chiamato ad unire le varie realtà confraternali della città. Di concerto con i suoi collaboratori, si mostra subito volenteroso nel dare il massimo dell’impegno per portare avanti le tradizioni della nostra città, che trovano le radici nella storia di essa, lavorando all’insegna della continuità con i Consigli d’amministrazione passati, in un’ottica di unione e fruttifera collaborazione con i colleghi rettori e in visione ottimista sul futuro, dopo questi anni pandemici soprattutto.