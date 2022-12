Palermo: Influ day”: tutte le iniziative del Policlinico per il 16 dicembre, giornata dedicata alla vaccinazione antinfluenzale

Il 16 dicembre in occasione dell’“Influ day”, giornata dedicata alla campagna di sensibilizzazione per la vaccinazione antinfluenzale promossa dall’assessorato regionale per la Salute, l’ambulatorio vaccinale del Policlinico sarà aperto a tutti i cittadini, adulti e bambini, senza bisogno di prenotazione.

Dalle 9 alle 14, orario estendibile fino alle 16 in caso di alto afflusso, gli interessati potranno recarsi presso l’’ambulatorio vaccinale del Dipartimento Igiene e Microbiologia “G. D’Alessandro” in via Del Vespro 133, e sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale. Sarà possibile ricevere in co-somministrazione anche il vaccino contro il Covid.

La giornata prevede anche la presenza di due clown del servizio di volontariato appartenenti all’associazione “Ridi Che Ti Passa” che terranno compagnia a tutti i bambini presenti mentre un musicista intratterrà le persone in attesa suonando musica natalizia con la fisarmonica.

Nel frattempo un team di medici e sanitari proseguirà l’attività di vaccinazione nei reparti assistenziali sui pazienti in dimissione.

Il professore Claudio Costantino, referente aziendale per la vaccinazione COVID dell’unità operativa Epidemiologia clinica con Registro tumori dell’azienda ospedaliera universitaria, commenta: “Quest’anno è più importante degli altri anni vaccinarsi contro l’influenza, data la crescita vertiginosa dei contagi. Dal 17 ottobre, data di inizio della campagna vaccinale, qui al Policlinico abbiamo vaccinato più di 2.700 persone. Un buon numero ma che speriamo aumenti ancora”. Costantino rivolge un appello: “Invitiamo tutti coloro che non si sono ancora vaccinati a farlo in questa giornata. È l’occasione giusta per porgere l’altro braccio e fare anche il siero antinfluenzale in vista delle prossime festività natalizie che possono diventare un’occasione per far circolare il virus e invece devono essere un’opportunità per stare insieme in maniera sicura”.